Посол Германии заявил, что Берлин пока не будет предоставлять Украине ракеты Taurus

Об этом Егер сообщил в интервью Европейской правде.

"Пока не будет поставок ракет Taurus Украине. По моему мнению, федеральное правительство и канцлер Германии очень четко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем подробно проинформировали. И сейчас это – все, что я могу сказать публично по этому поводу. повода", - заявил посол.

Он отметил, что вместе с тем Германия готовит для Украины новый пакет помощи на сумму в один миллиард евро, в который войдут "действительно важные составляющие, которые помогут укрепить вашу противовоздушную оборону".

"Кстати, сегодня Германия – возможно, если не учитывать США – является ведущей страной, инвестирующей в вашу ПВО", - заявил Егер.

Посол Германии добавил, что Берлин продолжает поддерживать Украину и напомнил, что недавно страна объявила, что предоставит Украине еще один полностью укомплектованный комплекс Patriot и дополнительные системы IRIS-T.

Что известно о ракетах Taurus

Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух – поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.

В мае стало известно, что Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты.

В августе нардеп Чернев со ссылкой на собственные источники сообщил, что в бундестаге достигли консенсуса по передаче Украине ракет Taurus. В то же время немецкое издание Spiegel сообщило, что канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможными удары Киева по российской территории. В то же время, посол Украины в Германии Алексей Макеев выступил против ограничения дальности дальнобойных ракет Taurus.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в конце августа призвала ускорить решение о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия, потому что каждый день важен. А в середине сентября немецкие депутаты написали письмо Шольцу с призывом принять решение в пользу Украины.

В свою очередь Шольц пока не планирует предоставлять Украине ракеты Taurus, но может дать больше боеприпасов для Patriot.