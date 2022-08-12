Посол Германии в Украине сравнила Путина с Гитлером

Об этом госпожа посол Германии в Украине сказала в интервью Укринформ.

"Исторические аналогии не всегда правильные, и Германия имеет особую позицию, что нашу вину во Второй мировой войне нельзя превзойти. Но, как и очень много немцев, я каждый день думаю о параллелях – они просто очевидны, в частности, и в масштабе того, что Путин хочет какую-то империю, и мы не знаем, какое ее пространство. Я действительно очень много об этом думаю", - сказала посол.

Анка Фельдгузен подтвердила, что в Германии знают о российских планах по созданию концлагерей для украинцев.

"Да, немцы об этом читают. Не все, конечно, но наши медиа очень много об этом пишут – есть много подробных статей, в том числе специалистов из Украины и даже из России, которые были вынуждены ее покинуть. То есть информация есть. Читают ли люди все это с таким же интересом, как дипломаты или другие профессионалы, я не знаю. Но об этом действительно очень много говорят", - сказала дипломат.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен также выразила мнение , что поддержка Украины немецким обществом и правительством является твердой, и прогнозирует дальнейшее сотрудничество.

13 июля в Financial Times сообщили, что Германия срывает поставки оружия в страны Восточной Европы, передавшие старую технику Украине. Несмотря на критику иностранных политиков и собственной оппозиции, в немецком правительстве и дальше уверяют, что переговоры по соглашениям о поставках оружия продвигаются положительно.

10 августа Германия передала Украине еще четыре зенитных самоходных установки Gepard и около 50 тысяч боеприпасов для них. В перечне переданного оборудования указано, что Украина уже получила 12 установок этого типа. Ранее было известно о восьми переданных Gepard.

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