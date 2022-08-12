English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Посол Германии в Украине сравнила Путина с Гитлером

Посол Германии в Украине сравнила Путина с Гитлером

12 августа, 2022 пятница
20:15
Мир Анка Фельдгузен

Анка Фельдгузен увидела очевидные параллели между режимом российского лидера и Третьим Рейхом

Об этом госпожа посол Германии в Украине сказала в интервью Укринформ.

"Исторические аналогии не всегда правильные, и Германия имеет особую позицию, что нашу вину во Второй мировой войне нельзя превзойти. Но, как и очень много немцев, я каждый день думаю о параллелях – они просто очевидны, в частности, и в масштабе того, что Путин хочет какую-то империю, и мы не знаем, какое ее пространство. Я действительно очень много об этом думаю", - сказала посол.

Анка Фельдгузен подтвердила, что в Германии знают о российских планах по созданию концлагерей для украинцев.

"Да, немцы об этом читают. Не все, конечно, но наши медиа очень много об этом пишут – есть много подробных статей, в том числе специалистов из Украины и даже из России, которые были вынуждены ее покинуть. То есть информация есть. Читают ли люди все это с таким же интересом, как дипломаты или другие профессионалы, я не знаю. Но об этом действительно очень много говорят", - сказала дипломат.

  • Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен также выразила мнение , что поддержка Украины немецким обществом и правительством является твердой, и прогнозирует дальнейшее сотрудничество.
  • 13 июля в Financial Times сообщили, что Германия срывает поставки оружия в страны Восточной Европы, передавшие старую технику Украине. Несмотря на критику иностранных политиков и собственной оппозиции, в немецком правительстве и дальше уверяют, что переговоры по соглашениям о поставках оружия продвигаются положительно.
  • 10 августа Германия передала Украине еще четыре зенитных самоходных установки Gepard и около 50 тысяч боеприпасов для них. В перечне переданного оборудования указано, что Украина уже получила 12 установок этого типа. Ранее было известно о восьми переданных Gepard.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
Владимир Путин
Германия
война с Россией
Читайте также:
Александр Лукашенко
11 августа, 2022 четверг
Рано или поздно, но Лукашенко вступит в войну, – белорусский оппозиционер Ковалевский
Віталій Портников
10 августа, 2022 среда
У журналиста Виталия Портникова дома во Львове обнаружили "прослушку", - Княжицкий
11 августа, 2022 четверг
"Мы видели, что им нужна еще неделя, две, три": Резников объяснил, почему наступление РФ оказалось неожиданным для властей Украины
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.88
    Покупка 38.88
    Продажа 39.78
  • EUR
    Покупка 39.64
    Продажа 40.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
12 августа
20:55
Над Николаевщиной ПВО сбила вражескую ракету, - Ким
20:45
В Днепровском метро из соображений безопасности устроили церемонию для выпускников школ
20:39
Хорватский боксер дал совет Усику перед боем с Джошуа
20:35
Обновлено
Россияне ударили по Краматорску, есть жертвы
20:34
В Amnesty International осудили действия россиян на ЗАЭС
20:31
Зеленский побеседовал с Папой Франциском и рассказал о преступлениях россиян в Украине
20:24
Жозеп Боррель
Боррель поддержал демилитаризацию ЗАЭС и призвал россиян вернуть станцию Украине
20:23
В Грузии оппозиция призвала ограничить продажу недвижимости для россиян
20:18
В Харьковской области полицейские пять часов отлавливали молодую африканскую львицу
20:03
Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью: в городе пожар, ранена женщина, разрушены объекты инфраструктуры
20:03
РФ из-за многочисленных потерь не способна производить должную ротацию оккупантов, воюющих в передовых подразделениях, - Генштаб
19:54
Россияне пытаются возобновить боеспособность подразделений, которые понесли потери во время боевых действий на Юге Украины, - Генштаб
19:48
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:45
Китайский лидер Си Цзиньпин планирует встретиться с Байденом в ноябре, - WSJ
19:44
Оккупанты пытаются закрепиться на направлении Покровское – Бахмут
19:35
Российские военные
Россия проводит ротацию в приграничных районах Курской и Белгородской областей
19:29
В России заявили, что возвращение ЗАЭС под контроль Украины невозможно
19:29
Беларусь провела проверку готовности к применению системы боевого управления и оповещения вооруженных сил, - Генштаб
19:27
Учение на полигоне "Лосвидо" (Беларусь)
В Беларуси снова продлили военные учения – по меньшей мере до 20 августа
18:58
Казахстан будет экспортировать часть своей нефти в обход России, - Reuters
18:45
"Ультрамарафон благодарности": киевский спасатель пробежит 800 км в Варшаву, чтобы собрать 2 млн грн для ГСЧС
18:44
ДНР
Террористы так называемой ДНР назвали дату судилища над иностранцами, которые защищали Украину
18:38
Анка Фельдгузен
Фактом является то, что немецкое правительство и в дальнейшем будет поставлять оружие Украине, - посол Германии
18:22
Кременчук
Ликвидировали остатки сбитых ракет: мэр Кременчуга объяснил, почему в городе раздавались взрывы
18:12
Microsoft представила Windows 11
В Госспецсвязи дали советы, как настроить систему защиты Windows
18:04
Законопроект об особом статусе английского языка будет предусматривать обязательное его использование в отдельных сферах, - Минкульт
18:00
Литовець, який організував збір грошей на "байрактар" для України, анонсував "нові подарунки до 24 серпня"
Литовец, организовавший сбор денег на "байрактар" для Украины, анонсировал "новые подарки к 24 августа"
17:50
Эксклюзив
Арсений Яценюк
Пауза в войне выгодна только Путину, - Яценюк
17:48
ЕС передал Украине 4 патрульных катера UMS 425CC для охраны госграницы
17:43
Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине
17:33
Весит килограмм и оснащен камерой: Молдова запустила в космос первый собственный спутник
17:30
В Киеве разоблачили компанию, продававшую российские нефтепродукты
В Киеве разоблачили компанию, продававшую российские нефтепродукты: 27 тонн изъятых масел передадут ВСУ
17:27
Чехия Украина
В Чехии объявили обвинение россиянину, способствовавшему аннексии Крыма
17:27
ВСУ уничтожили склад россиян в Херсонской области
17:16
Эксклюзив
Позиции ООН и Украины по ситуации на ЗАЭС совпадают, - директор Центра исследований энергетики Харченко
17:15
Эстония и Финляндия объединят противоракетную оборону в Финском заливе
17:12
Эксклюзив
Латвия и Финляндия следующими после Эстонии аннулируют визы для граждан РФ, - эстонский правозащитник Криштафович
17:09
На Юге оккупанты не изменили боевой состав, ведут боевые действия на оборонных позициях и атакуют мирные населенные пункты из РСЗО
17:08
Из России уходит один из крупнейших производителей кофе – компания Tchibo
17:04
Виталий Портников
Заявление коллектива телеканала "Еспресо" о прослушивании журналиста Виталия Портникова
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV