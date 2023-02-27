Об этом Фельдгузен написала в колонке для Европейской правды .

"До конца марта 2023 года Германия поставит Украине 18 боевых танков Leopard 2 A6", – написала Фельдгузен.

Она добавила, что украинские военные проходят учащиеся на немецких танках и БМП.

"Проходят обучение на боевых машинах пехоты Marder, запланирована передача 40 БМП, танках Leopard 2 и системе ПВО Patriot", - отметила Фельдгузен.

Также она обнародовала полный перечень вооружений, которые Украина уже получила от Германии.

"Это 32 зенитных САУ Gepard, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, пять реактивных систем залпового огня MARS II, 50 бронеавтомобилей Dingo, одна система ПВО IRIS-T SLM (запланировано еще 3), 20 реактивных систем большегрузных седловых тягачей, 26 разведывательных БПЛА и 30 систем обнаружения БПЛА, три бронированных мостоукладчика Biber, 54 бронетранспортера M113 с вооружением", - перечислила Фельдгузен.