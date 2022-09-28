Об этом сообщила посол Германии Анка Фельдгузен в интервью "Европейской правде".

"Мы, возможно, не публично, но все время говорим об этих вещах с украинским правительством. У нас есть общая цель: чтобы Украина осталась демократической и во время войны", – сказала Фельдгузен.

Дипломатка отметила, что поскольку информационная война является составной частью современных войн, отключение пророссийских телеканалов можно понять, однако об отключении проукраинских телеканалов отметила необходимость "перейти в более открытое пространство".

"Мы обсуждали уже не раз, что нужно перейти в более открытое пространство", – сказала Фельдгузен.

Дипломатка одобрительно ответила о возможной альтернативе на разных каналах новостям единого марафона.

"Например, да. Потому что люди должны иметь альтернативные источники информации. Мне кажется, что все ваши политические силы сейчас – патриотические. Все хотят, чтобы Украина победила. Возможно, есть разные взгляды, но все-таки все – патриоты. А людям нужно дать возможность выбирать, что они хотят смотреть", - сказала Фельдгузен.

Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал" из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.

Сотрудники "Эспрессо", "Прямого" и "5 канала" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на отключение госконцерном РРТ их вещания в цифровой сети Т2. При этом журналисты отметили незаконность, необоснованность и антиконституционность действий госконцерна.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире совместного телемарафона заявил, что "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал" якобы "решили делать собственное шоу и могут возвращаться на марафон", но журналисты опровергли его слова , назвав их ложными. Коллективы каналов напомнили, что обращались в СНБО и Нацсовет по телерадиовещанию о присоединении их к телемарафону. В частности 19 марта "Свободные медиа" обратились в Нацсовет, СНБО и Минкульт с просьбой предоставить "5 каналу" и "Прямому" эфирное время в национальном марафоне и включить их в редакционную группу и получили от министра и председателя Нацсовета подтверждение о выделении временных промежутков из 23 марта. Однако этого так и не произошло.

Госспецсвязи заявила , что "Эспрессо" выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО.

По данным издания "Детектор Медиа", в мае 2022 года Эспрессо стал одним из лидеров по количеству просмотров на YouTube.

Правительство опубликовало ответ на петицию "О возвращении в цифровой эфир украинских телеканалов Эспрессо, 5-го и Прямого" и поручило Государственной службе специальной связи и защиты информации совместно с Министерством культуры и информационной политики дополнительно проработать вопросы петиции.

27 сентября Движение ЧЕСТНО опубликовало анализ голосований Верховной Рады с начала 2022 года и участия нардепов в эфирах. В нем говорится, что нардепы от запрещенной партии ОПЗЖ в Верховной Раде системно поддерживают предлагаемые властями решения в парламенте и изменили участие в кремлевских эфирах на провластный телемарафон.

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