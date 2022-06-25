Посол Франции: Украина присоединится к Евросоюзу совершенно новой страной
Предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза еще несколько месяцев назад никто даже не мог ожидать
Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".
"Совершенно невероятное событие, которого никто не мог ожидать несколько месяцев назад. За 4 месяца мы смогли как Евросоюз из 27 государств-членов поддержать единое решение относительно предоставления этого статуса Украине", - сказал он.
"Украина абсолютно заслуживает такой поддержки, такой симпатии со стороны Евросоюза. Но просто если задуматься об этом, этот шаг чрезвычайно невероятный, чрезвычайно значимый", - подчеркнул посол.
Этьен де Понсен добавил, что на его памяти "это беспрецедентный случай, когда Евросоюз принимает столь чрезвычайно важное решение настолько быстро".
Он также отметил, что путь к полноправному членству Украины будет длительным, но успешным.
"Украина, которая присоединится в конце концов к Евросоюзу, будет другой, будет совершенно новой. С украинской стороны нужно задуматься о реформах, реализовывать их должным образом, в долгосрочной перспективе. И я уверен, что все получится", - подчеркнул посол.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное