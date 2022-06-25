Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Совершенно невероятное событие, которого никто не мог ожидать несколько месяцев назад. За 4 месяца мы смогли как Евросоюз из 27 государств-членов поддержать единое решение относительно предоставления этого статуса Украине", - сказал он.

"Украина абсолютно заслуживает такой поддержки, такой симпатии со стороны Евросоюза. Но просто если задуматься об этом, этот шаг чрезвычайно невероятный, чрезвычайно значимый", - подчеркнул посол.

Этьен де Понсен добавил, что на его памяти "это беспрецедентный случай, когда Евросоюз принимает столь чрезвычайно важное решение настолько быстро".

Он также отметил, что путь к полноправному членству Украины будет длительным, но успешным.

"Украина, которая присоединится в конце концов к Евросоюзу, будет другой, будет совершенно новой. С украинской стороны нужно задуматься о реформах, реализовывать их должным образом, в долгосрочной перспективе. И я уверен, что все получится", - подчеркнул посол.