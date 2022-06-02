Посол Франции приехал в Гостомель

Об этом он написал в Твиттере .

"Вместе с командующим Нацгвардии Ю. Лебедем в Гостомеле, на местах ожесточенных боев, которые не позволили агрессору захватить Киев. Дань уважения героическому мужеству защитников, борющихся за свободу и свою Родину", - написал Посол.

24 февраля 2022 именно Гостомель стал одним из населенных пунктов Украины, где началась открытая, полномасштабная российская вооруженная агрессия. Вертолеты с вражеским десантом садились на взлетной полосе местного аэропорта, а позже на автомобильном мосту в Гостомеле.

Напомним, во время установленного россиянами в Гостомеле оккупационного режима ими были убиты поселковый голова Юрий Прилипко и сын директора местного лицея №1 Владимир Захлюпанный - художник Сергей Захлюпаный.

Гостомелю указом президента Украины от 6 марта 2022 года присвоено отличие "Город-герой Украины".

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