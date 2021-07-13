Посол Франции о движении Украины в НАТО: "Давайте не открывать перспективу, которая является нереалистичной"

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью ТСН.ua .

"Мы настаиваем на реализации того, что было решено в прошлом году, в частности, в рамках Расширенного партнерства между НАТО и Украиной", - отметил он.

По словам посла, Украина выстроить консенсус в альянсе для получения ПДЧ и вступления в НАТО.

"Давайте выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, которая пока не является реалистичной", - сказал де Понсен.

По его словам, Украине нужно сосредоточиться на реформах.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО не готов предоставить четкий график вступления Украины в Альянс.

Первый заместитель главы МИД Эмине Джапаров заявила, что 13 членов НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина нужно предоставить четкие планы , по которым она будет двигаться в направлении членства в НАТО.

Спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай отметил, что для получения Плана действий по членству в Альянсе и членства недостаточно достижения определенных критериев .

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, НАТО честно ответить на вопрос о сроках получения ПДЧ страной и вступления в Альянс.