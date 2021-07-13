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Главная война с Россией Посол Франции о движении Украины в НАТО: "Давайте не открывать перспективу, которая является нереалистичной"

Посол Франции о движении Украины в НАТО: "Давайте не открывать перспективу, которая является нереалистичной"

13 июля, 2021 вторник
12:35
война с Россией НАТО

У НАТО нет консенсуса среди стран о предоставлении Украине Плана действий для членства

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью ТСН.ua .

"Мы настаиваем на реализации того, что было решено в прошлом году, в частности, в рамках Расширенного партнерства между НАТО и Украиной", - отметил он.

По словам посла, Украина выстроить консенсус в альянсе для получения ПДЧ и вступления в НАТО.

"Давайте выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, которая пока не является реалистичной", - сказал де Понсен.

По его словам, Украине нужно сосредоточиться на реформах.

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