Посол Франции о движении Украины в НАТО: "Давайте не открывать перспективу, которая является нереалистичной"
У НАТО нет консенсуса среди стран о предоставлении Украине Плана действий для членства
Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью ТСН.ua .
"Мы настаиваем на реализации того, что было решено в прошлом году, в частности, в рамках Расширенного партнерства между НАТО и Украиной", - отметил он.
По словам посла, Украина выстроить консенсус в альянсе для получения ПДЧ и вступления в НАТО.
"Давайте выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, которая пока не является реалистичной", - сказал де Понсен.
По его словам, Украине нужно сосредоточиться на реформах.
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