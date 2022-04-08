Посол ЕС в Украине вернется в Киев, - Боррель
Представительство Евросоюза возобновит работу в Киеве после перерыва в результате начала полномасштабного вторжения РФ в Украину
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время поездки с главой Еврокомиссии в Киев, сообщает ЕП .
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас находится в составе делегации Еврокомиссии. Он возобновит работу в Киеве с небольшой командой.
Представительство ЕС было полностью эвакуировано 25 февраля и работало в Жешуве, на юге Польши.
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"Поездка и возвращение посла должны показать, что Украина есть, что есть столица, правительство и представительства других стран", - отметил Боррель.
По его словам, Украина по-прежнему находится под контролем правительства.
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