Посол ЕС в Украине вернется в Киев, - Боррель

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время поездки с главой Еврокомиссии в Киев, сообщает ЕП .

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас находится в составе делегации Еврокомиссии. Он возобновит работу в Киеве с небольшой командой.

Представительство ЕС было полностью эвакуировано 25 февраля и работало в Жешуве, на юге Польши.



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"Поездка и возвращение посла должны показать, что Украина есть, что есть столица, правительство и представительства других стран", - отметил Боррель.

По его словам, Украина по-прежнему находится под контролем правительства.