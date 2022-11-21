Об этом он написал в Twitter.

Дипломат опубликовал фото, на котором он держит флаг ЕС вместе с главой Николаевской областной военной администрации Виталием Кимом и мэром города Александром Сенкевичем.

"В Николаеве, с губернатором Виталием Кимом, мэром города Александром Сенкевичем и флагом ЕС, который был сорван, когда здание областной администрации было разрушено российской ракетой", - отметил посол.

Правительство начало добровольную эвакуацию жителей деоккупированных частей Херсонской и Николаевской областей.

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