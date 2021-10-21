Посол ЕС: Украине необходимо провести деолигархизацию рынка электроэнергии
Европейский союз советует Украине провести деолигархизацию рынка электроэнергии
Об этом посол ЕС Матти Маасикас заявил на Форуме Ассоциаций в Киеве, передает УП.
Он отметил, что Украина внедрила требования Европейского союза в газовой сфере, но в сфере энергетики до сих пор есть проблемы, которые не позволяют синхронизацию с европейскими сетями.
"В отношении рынка электроэнергии, Украина еще далека он норм ЕС и это также означает, что синхронизация украинских электросетей с европейскими пока находится на определенной дистанции. В перспективе технически это возможно, но нужны функционирующий рынок электроэнергии, действующий регулятор, деолигархизация рынка электроэнергии и т.д.", - заметил Маасикас.
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