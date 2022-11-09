Посол ЕС принял участие в радиодиктанте национального единства
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас присоединился к написанию радиодиктанта национального единства ко Дню украинской письменности и языка
Об этом дипломат рассказал в своем твиттере.
"Принял участие в радиодиктанте ко Дню украинского языка и письменности. Восторгаюсь тем, что эта традиция процветает даже в крайне сложных условиях. Это еще один признак невероятной устойчивости Украины, еще одна вещь, которой мы можем научиться у вас. Украинский язык объединяет и вдохновляет! " – написал он.
- 9 ноября наша страна отмечает День украинской письменности и языка. Установлен он указом президента Украины в поддержку инициативы общественных организаций в день памяти Преподобного Нестора-летописца, последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.
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