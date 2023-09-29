Посол ЕС Матернова спрогнозировала сроки вступления Украины в союз и назвала предпосылки

Об этом Матернова рассказала в интервью Европейской правде.

Комментируя слова президента Евросовета Шарля Мишеля о готовности ЕС к расширению в 2030 году, Матернова отметила, что предстоит много реформ для того, чтобы Украина присоединилась к союзу.

"Со времени эскалации войны, с момента вторжения в Украину в феврале прошлого года я объясняла всем в Брюсселе, что в Украине время течет совсем иначе. То, что в других местах занимает месяцы, здесь может произойти за несколько недель или дней. Поэтому я думаю, что 2030 год – реалистичный срок, если очень много работать. Вам нужно поддерживать темп реформ, и это непросто. Однако это реально", - указала она.

Посол ЕС подчеркнула, что должны произойти институциональные и политические изменения в самом Европейском Союзе: то есть союз должен быть готов к расширению за пределы нынешних 27 стран-членов. Для этого должны произойти изменения в системе голосования и принятии решений.

"Поэтому очень важно осознавать, что не только Украина нуждается в реформах, но и Европейском Союзе институционально и политически нуждается в реформировании. А это нелегко сделать", - подчеркнула она.

Матернова выразила надежду, что лидеры ЕС примут решение о начале переговоров о вступлении Украины в декабре этого года.

"Лично я верю и рассчитываю, что в декабре лидеры ЕС примут решение о начале переговоров о вступлении Украины. Но окончательное обретение членства Украины в ЕС займет еще некоторое время. На этом пути есть еще много требований, которые ваша страна должна выполнить", - отметила Матерновая.

По ее мнению, для Украины принципиально важно получить политическое решение о начале переговоров.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года, ведь четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.

Руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия 21 сентября сообщил, что Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС.

26 сентября глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что государства-члены могут начать официальные переговоры с Украиной уже в декабре.

Еспресо объясняет, какие из необходимых реформ для вступления в ЕС проведены и на какой стадии выполнения каждая из них.