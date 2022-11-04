Посол ЕС Маасикас одобрительно оценил прогресс выполнения Украиной "кандидатских рекомендаций" Еврокомиссии

Об этом он рассказал в своем twitter .

Маасикас сообщил, что некоторое время был не в Киеве, в том числе из-за того, что заразился коронавирусом и лечился.

Посол отметил, что на встрече со Стефанишиной "оценил очевидный прогресс в выполнении семи рекомендаций для европейского пути Украины".

1 ноября стало известно, что ЕС выделит €25,5 млн на обеспечение срочных энергетических потребностей Украины.