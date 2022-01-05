Посол ЕС: Кулеба и Боррель отправились на линию столкновения в станице Луганской

Об этом сообщил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в Twitter.



"Жозеп Боррель и Дмитрий Кулеба покидают VIP-терминал сталинской архитектуры в аэропорту Харькова (хотя я сомневаюсь, что этот термин использовался, когда он был построен) на линию столкновения в Станице Луганской", – написал он в среду, 5 января.

@JosepBorrellF и @DmytroKuleba являются руководящими аэропорта Харкивского аэропорта неполный сталинист-архитектура VIP-terminal (очень я бы умерла в том случае, если она была построена) для линии посещения в Stanytsya Luhanska. pic.twitter.com/riJp2kDc4v – Matti Maasikas (@MattiMaasikas) January 5, 2022

В вертолете с Жозепом Боррелем, вылетаем на Луганщину. Первый визит высокого представителя ЕС в Донбасс с момента, когда Россия развязала эту войну. Этот визит является знаком единства Украины и ЕС на фоне угроз России и силы нашей дипломатии ради мира, безопасности и справедливости в Европе. pic.twitter.com/L68GuET1Sr — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 5, 2022

Напомним, Жозеп Боррель заявил , что Евросоюз, США и Великобритания обсуждают введение новых санкций против РФ и находятся в "режиме сдерживания".

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Кулеба отметил, что это первый визит высокого представителя ЕС в Донбасс с момента, когда Россия начала войну."Этот визит - знак единства Украины и ЕС на фоне угроз России и силы нашей дипломатии ради мира, безопасности и справедливости в Европе", - написал он в Twitter.