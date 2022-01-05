Посол ЕС: Кулеба и Боррель отправились на линию столкновения в станице Луганской
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отправились на линию столкновения в Станице Луганской
Об этом сообщил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в Twitter.
"Жозеп Боррель и Дмитрий Кулеба покидают VIP-терминал сталинской архитектуры в аэропорту Харькова (хотя я сомневаюсь, что этот термин использовался, когда он был построен) на линию столкновения в Станице Луганской", – написал он в среду, 5 января.
Кулеба отметил, что это первый визит высокого представителя ЕС в Донбасс с момента, когда Россия начала войну.
"Этот визит - знак единства Украины и ЕС на фоне угроз России и силы нашей дипломатии ради мира, безопасности и справедливости в Европе", - написал он в Twitter.
- Напомним, Жозеп Боррель заявил , что Евросоюз, США и Великобритания обсуждают введение новых санкций против РФ и находятся в "режиме сдерживания".
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