Посол ЕС допускает получение Украиной статуса страны-кандидата в июне
Посол ЕС Матти Маасикас допускает возможность получение Украиной статуса страны-кандидата через несколько месяцев, возможно уже в июне
Об этом посол ЕС Матти Маасикас рассказал в интервью, пишет "Европейская правда".
"Сейчас мы говорим даже о неделях, а не месяцах. Думаю, страны-члены выскажут свои предложения в июне и будет признано соответствие Украины Копенгагенским критериям", - сказал Маасикас.
Однако он призвал избегать спекуляций по поводу того, как члены ЕС отреагируют на предложение Еврокомиссии, ведь решение должно приниматься единогласно.
Мааскикас назвал этот процесс огромным скачком в евроинтеграционных стремлениях Украины, потому что до войны предоставление кандидатского статуса даже не обсуждали.
"В этом смысле, это огромный шаг. Но еще нужна финальная точка", - указал посол.
- Напомним, во время визита президента Европарламента в Киев Украина получила анкету о членстве в ЕС и ожидает получения статуса кандидата уже в июне.
- 8 апреля Киев посетили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Также представительство ЕС возобновит работу в Киеве после перерыва в результате начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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