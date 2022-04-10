Посол ЕС допускает получение Украиной статуса страны-кандидата в июне

Об этом посол ЕС Матти Маасикас рассказал в интервью, пишет "Европейская правда".



"Сейчас мы говорим даже о неделях, а не месяцах. Думаю, страны-члены выскажут свои предложения в июне и будет признано соответствие Украины Копенгагенским критериям", - сказал Маасикас.



Однако он призвал избегать спекуляций по поводу того, как члены ЕС отреагируют на предложение Еврокомиссии, ведь решение должно приниматься единогласно.



Мааскикас назвал этот процесс огромным скачком в евроинтеграционных стремлениях Украины, потому что до войны предоставление кандидатского статуса даже не обсуждали.



"В этом смысле, это огромный шаг. Но еще нужна финальная точка", - указал посол.

Напомним, во время визита президента Европарламента в Киев Украина получила анкету о членстве в ЕС и ожидает получения статуса кандидата уже в июне.

8 апреля Киев посетили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Также представительство ЕС возобновит работу в Киеве после перерыва в результате начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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