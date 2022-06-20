Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Стиллер рассказал, что встретился с внутренне переселенными украинцами и выслушал истории, как война изменила их жизнь.

"Никто не выбирает бежать из дому. Поиск безопасности - это право каждого. И оно должно быть доступно каждому человеку", - отметил актер.

Напомним, 19 июня Бен Стиллер посетил Львов.

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