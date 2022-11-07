Об этом она сказала в интервью " Интерфакс-Украина ".

Она отметила, что вторжение РФ на территорию Украины не является для Сунака менее приоритетным, чем для его предшественников.

"Я не думаю, что кто-нибудь мог бы обвинить Риши Сунака в том, что он не считает приоритетом вопрос вторжения РФ в Украину или не считает его важным. Он имеет достаточно важные внутренние экономические вопросы, на которые должен обращать внимание, и он это делает. Но я не чувствую, что он воспринимает это вторжение менее серьезно, чем Лиз Трасс или Борис Джонсон", - сказала Симмонс.

Она также отметила, что Сунак был британским канцлером до и во время вторжения РФ в Украину, и именно Казначейство, которым он руководил, играло ведущую роль во введении санкций.

"Они очень тесно сотрудничают с Министерством иностранных дел в этом вопросе, но лидером было именно Казначейство, и Великобритания наложила санкции на большее количество физических и юридических лиц при любом другом мире. Мы применили санкции против почти 1200 человек, около 120 организаций . Они, кстати, касаются и иранских лиц и организаций, связанных с программой беспилотников", - рассказала посол.

Симмонс отметила, что президент Украины Владимир Зеленский был первым иностранным лидером, с которым Сунак пообщался в качестве премьер-министра. Посол подчеркивает, что это была собственная инициатива чиновника.

"Я не беспокоюсь о приверженности Риши Сунака. Я не думаю, что вообще будут изменения с точки зрения нашей политики на будущее", - говорит она.

Украинский посол в Британии Вадим Пристайко заявил , что сейчас помощь Украине является одной из ведущих целей Британии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb