Посол Британии требует расследования убийства украинских военнопленных в Еленовке

Об этом посла написала в собственном твиттере.

"Оленовка нуждается в расследовании. Это выглядит как часть все более тревожной модели худших видов нарушений прав человека и возможных военных преступлений, безнаказанно совершаемых на оккупированном востоке Украины", - написала она.

Ранее Генштаб Украины опроверг обвинения РФ в ударе ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.

В разведке считают, что убийство украинских пленных в Оленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному указанию Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке , где содержали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 - ранены. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать РФ государством-террористом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb