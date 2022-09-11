Посол Британии посоветовала, как правильно называть короля Чарльза III
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс объяснила, что нового короля Соединенного Королевства следует называть Чарльзом III, а не Карлом III
Об этом Симмонс заявила в эфире национального телемарафона .
"Когда он был принцем Валлийским, по-украински мы говорили Чарльз. И теперь когда он стал Чарльзом III, мы продолжим его так называть. Но как это будет по-украински, думаю, лингвистам придется разобраться и прийти к взаимопониманию. По-английски мы будем его называть король Чарльз III" , - сказала Симмонс.
Дискуссия возникла из-за разного написания королевского имени. По древней традиции это имя монархов писали Карл.
- 8 сентября скончалась королева Великобритании Елизавета II.
- Новым королем Соединенного Королевства стал ее 73-летний сын Чарльз . 10 сентября его формально провозгласили новым монархом Великобритании.
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