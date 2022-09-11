Об этом Симмонс заявила в эфире национального телемарафона .

"Когда он был принцем Валлийским, по-украински мы говорили Чарльз. И теперь когда он стал Чарльзом III, мы продолжим его так называть. Но как это будет по-украински, думаю, лингвистам придется разобраться и прийти к взаимопониманию. По-английски мы будем его называть король Чарльз III" , - сказала Симмонс.

Дискуссия возникла из-за разного написания королевского имени. По древней традиции это имя монархов писали Карл.

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