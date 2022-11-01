Посол Британии посетила столичную больницу, где находятся украинские военные
Чрезвычайный и полномочный посол Британии в Украине Мелинда Симмонс посетила киевскую больницу и пообщалась с украинскими военнослужащими
Об этом написала в твиттере посол Великобритании Мелинда Симмонс.
"Я посетила больницу в Киеве, чтобы увидеть, как российские авиаудары повлияли на их работу. Держатся стойко и это хорошо. Я также пообщался с выздоравливающими солдатами. Все молоды и полны решимости вернуться на передовую. Я тронута их мужеством", - написала Симмонс.
- 5 августа Мелинда Симмонс прокомментировала заявление Amnesty International, сказав, если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности для мирных жителей не было.
- 30 июля посольство Великобритании потребовало расследования убийства украинских военнопленных в Оленовке.
- Амбасадор Великобритании в Украине открыла для себя приверженность к хлопку.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.48
Покупка 39.48Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 38.56Продажа 39.61
- Актуальное
- Важное