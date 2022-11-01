Об этом написала в твиттере посол Великобритании Мелинда Симмонс.

"Я посетила больницу в Киеве, чтобы увидеть, как российские авиаудары повлияли на их работу. Держатся стойко и это хорошо. Я также пообщался с выздоравливающими солдатами. Все молоды и полны решимости вернуться на передовую. Я тронута их мужеством", - написала Симмонс.

5 августа Мелинда Симмонс прокомментировала заявление Amnesty International, сказав, если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности для мирных жителей не было.

30 июля посольство Великобритании потребовало расследования убийства украинских военнопленных в Оленовке.

Амбасадор Великобритании в Украине открыла для себя приверженность к хлопку.