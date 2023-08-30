Посол Британии назвала любимых украинских писателей

Об этом она рассказала в интервью BBC .

"Украинский язык в литературе мне дается сложнее, чем в нехудожественных книгах. Как ни странно, я смогла читать "Ворота Европы" Сергея Плохия. Никаких проблем. И это удивительно, потому что там довольно тяжелые слова, но я знаю предмет. И я много читала об Украине раньше, имею определенный багаж знаний", - сказала дипломат.

"А вот Лину Костенко, которую я обожаю, читать очень тяжело. Однажды я села за нее и за вечер осилила страницы две, даже голова заболела. Но я очень люблю читать ее", - добавила Симмонс.

Также она рассказала, что любит читать книги Андрея Куркова.

"Но опять же мне трудно читать его, однако я настойчиво продолжаю это делать, потому что раньше читала его на английском", - сказала посол.

По ее мнению, украинский – очень лирический язык.