Посол Британии назвала любимых украинских писателей
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс рассказала, что любит читать на украинском языке, но художественная литература дается ей тяжело из-за специфической лексики
Об этом она рассказала в интервью BBC .
"Украинский язык в литературе мне дается сложнее, чем в нехудожественных книгах. Как ни странно, я смогла читать "Ворота Европы" Сергея Плохия. Никаких проблем. И это удивительно, потому что там довольно тяжелые слова, но я знаю предмет. И я много читала об Украине раньше, имею определенный багаж знаний", - сказала дипломат.
"А вот Лину Костенко, которую я обожаю, читать очень тяжело. Однажды я села за нее и за вечер осилила страницы две, даже голова заболела. Но я очень люблю читать ее", - добавила Симмонс.
Также она рассказала, что любит читать книги Андрея Куркова.
"Но опять же мне трудно читать его, однако я настойчиво продолжаю это делать, потому что раньше читала его на английском", - сказала посол.
По ее мнению, украинский – очень лирический язык.
- В конце прошлого года в Великобритании вышла книга о культурном наследии Украины.
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