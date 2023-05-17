Такое мнение она высказала в эфире "Еспресо".

Абравитова отметила, что ЮАР не была среди поддержавших Украину во время российской агрессии. Однако, по ее словам, еще с 2014 года Республика пыталась избрать позицию нейтралитета.

Также посол напомнила, что Африка важна для украинской внешней политики, именно поэтому ее мирная инициатива интересна и именно поэтому ее подтвердили в Офисе президента Украины.

"Это для нас возможность показать африканцам, что Россия живет в параллельной реальности, и разрушать постепенно ту пропаганду, которую Россия вселяла в мозг африканских лидеров уже более 30 лет, а также показать, что происходит реально сегодня в Украине, кто является причиной вот этих всех последствий, которые африканские страны, как и многие другие, испытывают на своих экономиках", - подчеркнула Абравитова.