Посол Абравитова о мирной инициативе африканских стран: дает возможность Украине показать им, что Россия живет в параллельной реальности
Посол Украины в Южно-Африканской Республике Любовь Абравитова считает, что мирная инициатива, предложенная африканскими странами, позволит показать им, что Россия живет в параллельной реальности
Такое мнение она высказала в эфире "Еспресо".
Абравитова отметила, что ЮАР не была среди поддержавших Украину во время российской агрессии. Однако, по ее словам, еще с 2014 года Республика пыталась избрать позицию нейтралитета.
Также посол напомнила, что Африка важна для украинской внешней политики, именно поэтому ее мирная инициатива интересна и именно поэтому ее подтвердили в Офисе президента Украины.
"Это для нас возможность показать африканцам, что Россия живет в параллельной реальности, и разрушать постепенно ту пропаганду, которую Россия вселяла в мозг африканских лидеров уже более 30 лет, а также показать, что происходит реально сегодня в Украине, кто является причиной вот этих всех последствий, которые африканские страны, как и многие другие, испытывают на своих экономиках", - подчеркнула Абравитова.
- 16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил , что африканские страны предложили мирную инициативу, чтобы помочь положить конец конфликту между Россией и Украиной.
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