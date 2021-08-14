"Посмотрите, как живут первобытные люди!" Жительница села в оккупированном Крыму пожаловалась Аксенову
Крымчанка Ирина Найденова обратилась к поставленному Кремлем "голове Крыма" Сергею Аксенову с просьбой посетить ее деревню и окунуться в "первобытную" жизнь
Женщина пожаловалась на отсутствие коммуникаций, освещения, воды и состояние дорог, информирует Еспресо.TV .
Именно такими, по ее словам, являются условия жизни села Кленовка Симферопольского района.
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"Сергей Валерьевич, прошу вас посетить село Кленовка! Посмотрите, как живут первобытные люди! Нет газа, света, фонарей, воды! Дороги - ужас!", - эмоционально написала крымчанка в группе "Обращение к" Главы Республики Крым "Аксенову С.В . ", приводит подробности портал АРК .
Как отмечает Найденова, дети вынуждены расти в ужасных условиях. Также ей жаль пожилых людей.
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