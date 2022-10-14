Посмотрите, как обеспокоен враг: у них есть люди, оружие, ракеты и "шахиды", но нет шансов на победу, - Зеленский

Об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении.

"Посмотрите, как обеспокоен враг. Слушайте, что и как спрашивают у руководителя этих террористов, когда он все же выходит к людям, к журналистам. Россия уже в атмосфере своего поражения, уже в атмосфере безнадежности для себя. Да, у них еще есть люди, которых они бросают в атаки, у них есть оружие, ракеты и "шахиды", которые они применяют против Украины, пока есть возможность терроризировать наши города и всех европейцев, шантажировать мир, но у них нет шансов. Потому что Украина двигается вперед", - заявил президент Владимир Зеленский

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