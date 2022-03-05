"Посмотрим, можно ли пойти дальше": Зеленский о гуманитарных коридорах и переговорном процессе украинской и российской сторон

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.



"На переговорах в Беларуси группы договорились о первом шаге, чтобы вернуть хотя бы 1% человечности от нормального уровня городам, которые уничтожают, которые переживают самые плохие дни", - сказал президент.



Зеленский добавил, что гуманитарные коридоры должны работать сегодня.



"Мариуполь и Волноваха. Чтобы спасти людей - женщин особенно, детей, людей старшего возраста, чтобы дать продукты питания и лекарства тем, кто остается. Наша помощь уже в пути. Все нуждающиеся в помощи должны иметь возможность выйти - кто хочет. Все, кто может защищать свой город, должны продолжать борьбу. – подчеркнул он.



По словам президента, украинская делегация предпримет попытки продвинуться в переговорном процессе.



"Мы делаем все с нашей стороны, чтобы договоренность заработала. Это одна из главных задач именно на сегодняшний день. Посмотрим, можно ли пойти дальше в переговорном процессе", - добавил он.

Напомним, по данным украинских военных, российские захватчики используют режим "тишины" и продвигаются вперед на заявленных маршрутах для ввоза гуманитарной помощи.