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Главная война с Россией Посмотрим, чем закончится. Путин в Самарканде прокомментировал контрнаступление ВСУ

Посмотрим, чем закончится. Путин в Самарканде прокомментировал контрнаступление ВСУ

16 сентября, 2022 пятница
19:23
война с Россией

Президент РФ заявил, что Россия "достаточно сдержанно отвечает" Украине

Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

Путин отвечал на вопросы журналистов во время итоговой пресс-конференции саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

"Мы видим и там активность, и там (на фронтах.Ред.). Ну киевские власти же объявили, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, чем она закончит".

Путин также заявил, что Россия "достаточно сдержанно отвечает" Украине. "Но до поры до времени. Совсем недавно вооруженные силы России нанесли несколько чувственных ударов. Будем считать, что это предупредительные удары... Наступательные операции на самом Донбассе не прекращаются, они идут небольшим темпом, но последовательно, постепенно российская армия занимает новые и новые территории ".

По словам президента РФ, "план (войны в Украине. - Ред.) корректировке не подлежит. Генеральный штаб во время операции принимает оперативные решения. Что-то считается ключевым, основной целью – а основной целью является освобождение всей территории Донбасса, эта работа продолжается, несмотря на попытки контрнаступления украинской армии".

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  • В вечернем своде за 16 сентября Генштаб сообщил, что на оккупированных территориях РФ размещает технику и военных в учебных заведениях.
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