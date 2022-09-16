Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

Путин отвечал на вопросы журналистов во время итоговой пресс-конференции саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

"Мы видим и там активность, и там (на фронтах. – Ред.). Ну киевские власти же объявили, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, чем она закончит".

Путин также заявил, что Россия "достаточно сдержанно отвечает" Украине. "Но до поры до времени. Совсем недавно вооруженные силы России нанесли несколько чувственных ударов. Будем считать, что это предупредительные удары... Наступательные операции на самом Донбассе не прекращаются, они идут небольшим темпом, но последовательно, постепенно российская армия занимает новые и новые территории ".

По словам президента РФ, "план (войны в Украине. - Ред.) корректировке не подлежит. Генеральный штаб во время операции принимает оперативные решения. Что-то считается ключевым, основной целью – а основной целью является освобождение всей территории Донбасса, эта работа продолжается, несмотря на попытки контрнаступления украинской армии".

Владислав Селезнев, военный эксперт и полковник ВСУ, в эфире Эспрессо отметил, что 3-й армейский корпус оккупантов разбирают на элементы и используют на разных участках фронта.

В вечернем своде за 16 сентября Генштаб сообщил, что на оккупированных территориях РФ размещает технику и военных в учебных заведениях.

По информации BBC, российские срочники готовят охранять Белгородскую область: ехать хотят только четверо.

Спецоперация переросла в полноценную войну. Требуется мобилизация сил и ресурсов. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании госдумы во вторник, 13 сентября.

Кремль вдвое усилил скрытую мобилизацию из-за поражения в Харьковской области. В Чечне начали призывать к "самомобилизации", чтобы доказать свою готовность помочь России, говорят аналитики.

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