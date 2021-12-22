Посмотрел пару матчей – сочувствую: Ребров прокомментировал невзгоды Шевченко в должности тренера "Дженоа"
Украинский тренер Сергей Ребров заявил, что Андрей Шевченко переживает в должности главного тренера итальянской "Дженоа" непростой период из-за сложного календаря
Об этом сообщает "Бомбардир" в telegram.
По словам Реброва, Шевченко было сложно наладить игру "Дженоа", поскольку после его назначения она в основном проводила матчи с лидерами.
"Я посмотрел пару матчей – сочувствую Андрею Николаевичу. Очень сложный период для него. Пожелал ему удачи, понимаю, что это очень непросто. Пока он играет с лидерами, очень тяжело наладить какую-то модель игры. Футболисты видят, что есть улучшение, но нет результата "Хотя я уверен, что они довольны работой с Андреем Николаевичем. Пока не хватает команде качества игроков", - сказал Ребров, возглавляющий "Аль-Айн" из ОАЭ.
Под руководством Шевченко "Дженоа" в чемпионате Италии потерпела пять поражений, дважды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А находится в "зоне вылета" – на 18-й позиции.
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Напомним, 21 декабря в 19-м туре чемпионате Италии по футболу "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко сыграла вничью с командой другого украинца – Руслана Малиновского – "Аталантой".
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