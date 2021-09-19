Послы Великобритании, Нидерландов и Швеции приняли участие в КиевПрайде

Об этом сообщает Радио Свобода .

Марш равенства в Киеве своим участием поддержали посол Великобритании Мелинда Симмонс, посол Швеции Тобиас Тиберг и посол Нидерландов Йоханнес де Мол.

"Мне важно быть здесь, потому что ЛГБТ-сообщество в Украине довольно мало. И они стремятся к тому, что важно для современной демократии. Поэтому самое лучшее, что все мы можем сделать, - это прийти сюда и выразить свою поддержку", - сказала Симмонс.

Она добавила, что считает правильным то, что послы иностранных государств поддерживают Марш равенства, ведь "это важно для украинцев, они просят равных прав. А мы здесь только для того, чтобы поддержать это".

Тобиас Тиберг отметил, что Швеция поддерживает принятие законопроекта №5488, который предусматривает наказание преступления на почве нетерпимости к ЛГБТ и другим группам. Участники Марша равенства требуют от парламента принять этот законопроект.

"Наша политика заключается в том, что Швеция четко поддерживает принятие законопроекта о преступлениях на почве нетерпимости. Мы работаем с партнерами, гражданским обществом, нашими партнерами в Раде и ведем дискуссии о том, почему это важно. О том, почему преступления на почве ненависти - это не просто хулиганство, преступления на почве ненависти - это другое, это гораздо серьезнее. И каждая демократическая страна должна активно на это реагировать ", - сказал Тиберг.

Свою поддержку выразил и посол Нидерландов в Украине Йоханнес де Мол.

"Украина - молодец как страна, ведь делает хорошие шаги вперед. Как посольство мы также участвуем в прайдах в Харькове и Одессе", - отметил де Мол.

Напомним, 19 сентября организаторы КиевПрайда обнародовали 8 требований к украинской власти.

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