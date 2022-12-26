ВСУ за сутки уничтожили 550 российских военных и 5 танков, - Генштаб
Послы стран G7 выразили готовность участвовать в мониторинге реформы градостроительства
Послы стран G7 заявили о своем участии в реформе градостроительной отрасли (5655)
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