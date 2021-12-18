Послы стран G7 ожидают от Украины завершения конкурса на должность руководителя САП и конкурентного отбора нового директора НАБУ
Послы входящих в "Группу семи" стран ожидают от украинской власти скорого завершения процесса отбора на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Об этом говорится в заявлении в Twitter.
"Послы G7 были рады снова видеть президента Украины для продолжения нашего продуктивного диалога. Послы отметили свою приверженность безопасности и обсудили прогресс реформ в 2021 году", - говорится в сообщении.
Указано, что дипломаты приветствовали "историческое законодательство о судебной реформе и выразили надежду на его полную имплементацию".
"Они надеются на дальнейшее положительное развитие судебной реформы в 2022 году, в частности, прозрачный конкурсный процесс для новых судей Конституционного суда", - отмечается в сообщении.
Послы надеются на успешную работу антикоррупционных органов и СБУ в будущем.
"Послы одобрили закон о НАБУ и выразили ожидания конкурентного избрания его нового директора и скорейшего завершения процесса отбора руководителя/председателя САП. Они также выразили надежду на прогресс в реформе, которая обеспечит трансформированную современную СБУ", - говорится в сообщении.
- Напомним, в августе 2020 года глава САП Назар Холодницкий ушел в отставку.
- После увольнения Холодницкого САП временно возглавляет Максим Грищук.
- В октябре 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает скорого избрания нового прокурора САП.
- 2 декабря послы стран Большой семерки призвали Украину назначить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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