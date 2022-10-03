Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Встреча послов ЕС закончилась. Пока нет договоренности о новом пакете санкций против России. Завтра они соберутся снова с целью договориться - в частности, о предельной цене на нефть", - говорится в сообщении.

30 сентября страны Европейского Союза достигли предварительного согласия по восьмому пакету санкций против России.

3 октября стало известно, что принятие нового пакета санкции Евросоюза против России задерживается из-за позиции Венгрии, Греции, Кипра и Мальты.

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