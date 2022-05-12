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Послы стран ЕС поддержали предложения о совместном использовании газовых хранилищ

12 мая, 2022 четверг
08:21
Мир

Послы Европейского Союза согласовали мандат на переговоры с парламентом ЕС о предложении совместного использования газовых хранилищ в интересах всех стран-членов Союза

Об этом сообщает сайт Европейского совета.

"В целях повышения безопасности поставок ЕС в нынешнем геополитическом контексте предложение направлено на обеспечение того, чтобы мощности по хранению газа в ЕС были заполнены до следующего зимнего сезона и могли быть разделены между государствами-членами в духе солидарности", - говорится в заявлении.

Так, страны ЕС также договорились об обязательной сертификации для всех операторов систем хранения во избежание возникновения потенциальных рисков внешнего воздействия на критически важные инфраструктуры хранения.

Срок действия обязательств по заправке истекает 31 декабря 2026 года.

Решение определяет правила подземного хранения газа и возможности учета запасов сжиженного природного газа, ограничивая при этом обязательства определенным объемом годового потребления газа членами ЕС за последние 5 лет во избежание непропорционального влияния на некоторые государства-члены с большой емкостью хранения.

Однако не все страны ЕС имеют на своей территории газовые хранилища, поэтому мандат предусматривает получение ими доступа к запасам других государств-членов с разделением финансовых затрат на наполнение голубого топлива. Переговорный мандат предусматривает определенные исключения из этих общих требований Кипра, Мальты и Ирландии с учетом того, что эти страны не имеют прямого сочетания с газовой системой других членов ЕС.

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