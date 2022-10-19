Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Европейский дипломат в Брюсселе сообщил агентству, что решение было утверждено буквально "за пятнадцать минут до нашего разговора" и будет утверждено в письменном виде в четверг, 20 октября.

"Санкции были одобрены в отношении трех человек и компании-производителя дронов", - сказал дипломат.

Сообщается, что под санкции попала компания, ответственная за проектирование и разработку иранского БПЛА "Шахед" - Shahed Aviation Industries.

"Секретная серия дронов была поставлена в Российскую Федерацию, ее используют в агрессивной войне против Украины. Следовательно, Shahed Aviation Industries отвечает за поддержку правительства Российской Федерации, виновной в аннексии Крыма и дестабилизации Украины", - говорится в сообщении.

Также под санкции попали начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери, командующий аэрокосмическим корпусом гвардии исламской революции Саед Агаджани и ответственный за логистику в иранском министерстве обороны Ходжатола Гореиши.