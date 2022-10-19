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Послы стран ЕС одобрили санкции против Ирана за поддержку РФ в войне с Украиной, - СМИ

19 октября, 2022 среда
19:59
Мир

Послы стран-членов Европейского Союза поддержали определенные ограничения для Ирана из-за вовлечения в войну, которую ведет Россия против Украины

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Европейский дипломат в Брюсселе сообщил агентству, что решение было утверждено буквально "за пятнадцать минут до нашего разговора" и будет утверждено в письменном виде в четверг, 20 октября.

"Санкции были одобрены в отношении трех человек и компании-производителя дронов", - сказал дипломат.

Сообщается, что под санкции попала компания, ответственная за проектирование и разработку иранского БПЛА "Шахед" - Shahed Aviation Industries.

"Секретная серия дронов была поставлена в Российскую Федерацию, ее используют в агрессивной войне против Украины. Следовательно, Shahed Aviation Industries отвечает за поддержку правительства Российской Федерации, виновной в аннексии Крыма и дестабилизации Украины", - говорится в сообщении.

Также под санкции попали начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери, командующий аэрокосмическим корпусом гвардии исламской революции Саед Агаджани и ответственный за логистику в иранском министерстве обороны Ходжатола Гореиши.

  • 17 октября Европейский Союз призвал искать конкретные доказательства любого участия Ирана в войне России против Украины.
  • В среду, 19 октября, во время брифинга в Брюсселе представительница Еврокомиссии Набила Массрали сообщила , что у ЕС есть доказательства предоставления Ираном дронов России для войны против Украины.

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Россия
ЕС
Иран
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