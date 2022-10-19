Послы стран ЕС одобрили санкции против Ирана за поддержку РФ в войне с Украиной, - СМИ
Послы стран-членов Европейского Союза поддержали определенные ограничения для Ирана из-за вовлечения в войну, которую ведет Россия против Украины
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Европейский дипломат в Брюсселе сообщил агентству, что решение было утверждено буквально "за пятнадцать минут до нашего разговора" и будет утверждено в письменном виде в четверг, 20 октября.
"Санкции были одобрены в отношении трех человек и компании-производителя дронов", - сказал дипломат.
Сообщается, что под санкции попала компания, ответственная за проектирование и разработку иранского БПЛА "Шахед" - Shahed Aviation Industries.
"Секретная серия дронов была поставлена в Российскую Федерацию, ее используют в агрессивной войне против Украины. Следовательно, Shahed Aviation Industries отвечает за поддержку правительства Российской Федерации, виновной в аннексии Крыма и дестабилизации Украины", - говорится в сообщении.
Также под санкции попали начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери, командующий аэрокосмическим корпусом гвардии исламской революции Саед Агаджани и ответственный за логистику в иранском министерстве обороны Ходжатола Гореиши.
- 17 октября Европейский Союз призвал искать конкретные доказательства любого участия Ирана в войне России против Украины.
- В среду, 19 октября, во время брифинга в Брюсселе представительница Еврокомиссии Набила Массрали сообщила , что у ЕС есть доказательства предоставления Ираном дронов России для войны против Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.05
Покупка 40.05Продажа 40.79
-
EUR
Покупка 38.44Продажа 39.5
- Актуальное
- Важное