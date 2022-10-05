Послы стран ЕС одобрили новый пакет санкций против РФ
Послы стран Евросоюза в среду, 5 октября, утвердили детали восьмого пакета санкций против России
Послы стран Евросоюза в среду, 5 октября, утвердили детали восьмого пакета санкций против России
Об этом сообщил в своем Twitter редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.
"Послы ЕС одобрили все детали пакета санкций против России и запустили так называемую письменную процедуру, которая завершится завтра в 10:00", - отметил он.
В восьмой пакет санкций вошли:
- запрет морской транспортировки российской нефти в третьи страны по ценам, превышающим верхнюю границу цены на нефть, и запрет на связанные с этим услуги;
- расширенный запрет на импорт товаров – металлопродукции, древесной массы, бумаги, машин и приборов, химикатов, пластика, сигарет;
- запрет на оказание IT, инжиниринговых и юридических услуг российским субъектам, последующий запрет на экспорт технологий;
- расширение режима санкций на Херсон и Запорожье, новые критерии для обхода санкций и новые списки.
Следовательно, официальная публикация санкционного пакета ожидается завтра, 6 октября.
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