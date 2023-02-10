Послы G7 призвали украинский парламент возобновить электронное декларирование

Об этом стало известно из twitter .

"Эффективные антикоррупционные механизмы являются ключевыми для устойчивости Украины во время войны и в период послевоенного восстановления. Послы G7 надеются на быстрое восстановление системы электронного декларирования. Это позволит предотвратить коррупцию и укрепит доверие граждан к власти", - говорится в сообщении.