Послы G7 призвали украинский парламент возобновить электронное декларирование
Послы G7 в пятницу, 10 февраля, призвали украинский парламент возобновить электронное декларирование
Об этом стало известно из twitter .
"Эффективные антикоррупционные механизмы являются ключевыми для устойчивости Украины во время войны и в период послевоенного восстановления. Послы G7 надеются на быстрое восстановление системы электронного декларирования. Это позволит предотвратить коррупцию и укрепит доверие граждан к власти", - говорится в сообщении.
- 30 января послы Группы семи и Европейского Союза ожидают от Украины утверждения антикоррупционной программы и возобновления электронного декларирования.
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