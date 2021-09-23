Послы G7 призвали Совет судей ускорить делегирование представителей в Совет по этике при ВСП
Международные партнеры призвали судейское самоуправление ускорить избрание кандидатов в комиссию по этике, которая должна проверить состав Высшего совета правосудия
Об этом сообщает группа послов "Большой семерки" в Украине в Twitter.
Послы G7 продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине "с беспокойством".
"Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Совет по этике Высшего совета правосудия после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов", - говорится в сообщении.
Послы продолжают призывать Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов.
"Предложенный график не отражает важности и неотложности этой реформы", - считают послы.
Послы также обеспокоены законопроектом о конституционной процедуре.
"Реформа Конституционного суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КСУ и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - говорится в сообщении.
- Верховная Рада приняла законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, который перезапускает судебную реформу
- Рада приняла закон о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия.
- Президент Владимир Зеленский подписал законы о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия.
- Совет адвокатов Украины призвал членов Высшего совета правосудия, избранных на своем съезде, подать в отставку.
- Международные партнеры Украины подали в Высший совет правосудия списки международных экспертов для избрания членов комиссий при Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.
- 13 сентября Совет судей Украины не смогла избрать кандидатов в комиссию по этике, которая должна заняться проверкой состава Высшего совета правосудия.
- 21 сентября Совет судей объявил о новом начале отбора на должность члена Совета по этике Высшего совета правосудия.
- Глава Совета судей Богдан Монич заявил, что делегаты от судейского самоуправления не будут иметь влияния в Совете по этике при ВСП при действующем законе.
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