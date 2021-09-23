Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Послы G7 призвали Совет судей ускорить делегирование представителей в Совет по этике при ВСП

Послы G7 призвали Совет судей ускорить делегирование представителей в Совет по этике при ВСП

23 сентября, 2021 четверг
17:08
Общество G7

Международные партнеры призвали судейское самоуправление ускорить избрание кандидатов в комиссию по этике, которая должна проверить состав Высшего совета правосудия

Об этом сообщает группа послов "Большой семерки" в Украине в Twitter.

Послы G7 продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине "с беспокойством".

"Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Совет по этике Высшего совета правосудия после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов", - говорится в сообщении.

Послы продолжают призывать Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов.

"Предложенный график не отражает важности и неотложности этой реформы", - считают послы.

Послы также обеспокоены законопроектом о конституционной процедуре.

"Реформа Конституционного суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КСУ и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

G7
Высший совет правосудия
ВРП
Читайте также:
21 сентября, 2021 вторник
"Бизнес на крови": шоумен Кондратюк зарегистрировал петицию к Зеленскому о запрете концертов российских артистов
Василь Ломаченко
21 сентября, 2021 вторник
WBC лишил Ломаченко возможности драться за титул
Владислав Сіренко
22 сентября, 2021 среда
Украинский тяжеловес ответил на обвинения, что добивал россиянина после того, как отправил его в нокаут
Киев
+8
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.52
    Покупка 26.52
    Продажа 26.76
  • EUR
    Покупка 31
    Продажа 31.39
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
23 сентября
17:51
Клиенты сервисных центров МВД смогут использовать е-паспорта в "Дии"
17:48
МКС
В модуле россиян на МКС нашли завышенные показатели плесени
17:33
Макеевка
Прокуратура объявила заочное подозрение оккупационному "мэру" Макеевки в посягательстве на терцелостность
17:12
евробляха
За сто дней действия льготных правил растаможки "евроблях" бюджет получил около 1,4 млрд грн
17:07
Джошуа и Усик
Усик и Джошуа провели первую дуэль взглядов. Видео
16:55
"Епіцентр Дунаївці" - "Металіст 1925"
"Металлист 1925" на последних минутах вырвал победу над "Эпицентром" в Кубке Украины
16:50
Из-за контрафактного топлива из России: пограничники провели обыски на АЗС сети "БРСМ-Нафта" в Харькове
16:45
Давид Арахамия
Арахамия высказался за исключение из фракции "СН" депутата Буймистер, которая голосовала против закона об олигархах
16:37
Откат к диктатуре. Как Зеленский и олигархи Раду отменили
16:26
пальмовое масло
Рада поддержала за основу запрет пальмового масла в "молочке", "кондитерке" и детском питании
16:24
грязный воздух
ЕС предлагает Украине обозначить ориентиры по климатической нейтральности до 2050 года
16:07
a-50
МИД Эстонии вызвал российского посла из-за нарушения воздушного пространства
16:03
Наталья Диденко
В Украину идет потепление с дождями и штормовым ветром, - синоптик Наталья Диденко
15:50
Сергей Ионушас
Председателем правоохранительного комитета Рады назначили "слугу" Ионушаса
15:36
вакцинция
В Киеве почти во всех школах вакцинированы 80% педагогов, - КГГА
15:15
Юрий Крысин
Дела Майдана: организатор "титушек" Крысин получил второй приговор
15:04
Запрет на ночную продажу алкоголя в Киеве: в ОАСК поступил иск
14:45
Ярослав Железняк
Железняк обвинил Васильченко и Пипу в получении 20 млн грн на свои округа за поддержку закона об олигархах
14:28
Зеленскому важно принять пиарный закон "против олигархов", который усиливает его диктаторские функции, - Княжицкий
14:00
Экс-чиновника Николаевской ОГА подозревают в растрате 16 млн грн на закупках некачественных е-учебников
13:53
Рада приняла закон о деолигархизации
13:50
ветер
Спасатели объявили штормовое предупреждение в Украине
13:41
Украина, Чехия, Словакия и Германия будут сотрудничать для создания Европейского водородного коридора
13:33
Экс-форвард "Барселоны" установил невероятное достижение в новом клубе
13:29
Обновлено
Верховная Рада
Две фракции Рады подали заявление об отстранении Стефанчука от рассмотрения законопроекта об олигархах: парламент провалил голосование
13:16
госбюджет
Проект госбюджета-2022: Разумков анонсировал увеличение прожиточного минимума "насколько это возможно"
13:08
Андрей Крищенко
Киевсовет назначил заместителем Кличко экс-руководителя полиции Киева Крищенко
12:58
Рынок земли: украинцы зарегистрировали более 20 тыс. соглашений по продаже сельхозучастков
12:56
Виктор Ляшко
Когда украинцам ожидать окончания карантина: заявление МОЗ
12:32
Украинские военные провели танковые и артиллерийские учения в зоне ООС
Украинские военные провели танковые и артиллерийские учения в зоне ООС
12:31
Виталий Кличко
Кличко: правительство должно зафиксировать цену на газ для бюджетных учреждений на уровне 11,2 грн / куб.м
12:27
Артем Милевский
Милевский официально объявил о завершении карьеры
12:09
Руслан Стефанчук
Рада решила продлить рабочий день, пока не одобрят законопроект об олигархах
12:03
Луческу устроил демарш после поражения "Динамо" от "Шахтера" в Суперкубке
11:48
вакцина
Украина в рамках COVAX получила морозильники для COVID-вакцин
11:41
Звездный тренер предупредил, что Усика "ограбят" в бою с Джошуа
11:33
Алексей Гончаренко
"Ресурсный" законопроект сняли с рассмотрения во втором чтении, - Гончаренко
11:24
СБУ задержала преступную группу в Полтавской области: похитили ребенка депутата и требовали полмиллиона долларов в биткоинах
11:16
В УЕФА объяснили, почему выступают против проведения ЧМ по футболу каждые 2 года
11:07
Лотто
Powerball США разыграет $523 миллиона. Кто-то из Украины может выиграть 274 тысячи программистских зарплат
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV