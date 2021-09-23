Послы G7 призвали Совет судей ускорить делегирование представителей в Совет по этике при ВСП

Об этом сообщает группа послов "Большой семерки" в Украине в Twitter.



Послы G7 продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине "с беспокойством".



"Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Совет по этике Высшего совета правосудия после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов", - говорится в сообщении.



Послы продолжают призывать Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов.



"Предложенный график не отражает важности и неотложности этой реформы", - считают послы.



Послы также обеспокоены законопроектом о конституционной процедуре.



"Реформа Конституционного суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КСУ и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - говорится в сообщении.

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