Послы G7 призвали поддержать независимость Уполномоченного Верховной Рады по правам человека
Послы стран Большой семерки заявили о необходимости сохранять независимость института Уполномоченного Верховной Рады по правам человека
Об этом информирует в твиттере группа послов G7.
"Послы G7 выражают поддержку институту Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, независимость которого должна быть защищена в том числе во время военного положения. Право каждого украинца обращаться к нему для защиты своих прав закреплено в Конституции. И это право особенно важно в контексте продолжающихся зверств армии РФ в Украине", - говорится в сообщении.
- 30 мая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ее планируют уволить по указанию Офиса президента, а ее дочь вызывают на допросы.
- Нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов, присутствовавший на заседании фракции "слуг", озвучил претензии к Денисовой: по мнению властей, омбудсмен "практически не выполняла своих полномочий".
- Глобальный альянс национальных институций по правам человека и Европейская сеть национальных институций по правам человека выразили обеспокоенность возможным увольнением Людмилы Денисовой с должности омбудсмена.
- 31 мая Верховная Рада уволила Людмилу Денисов в должности омбудсмена.
- Денисова обещает обжаловать в суде увольнение ее с должности омбудсмена, поскольку оно "противоречит Конституции".
- Генпрокурор Украины заявила, что Людмила Денисова не передавала ей материалов об изнасиловании, о которых она писала в социальных сетях.
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