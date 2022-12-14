Послы G7 посетили в Украине один из Пунктов несокрушимости

Об этом говорится в Twitter "Группы семи".

"Послы G7 посетили Пункт несокрушимости, чтобы увидеть впечатляющие усилия украинской власти по оказанию тепла, электроэнергии и основных услуг пострадавшим от бесчеловечных и жестоких нападений России на гражданскую инфраструктуру. Эти нападения являются военным преступлением", - сказано в сообщении.

22 ноября президент Владимир Зеленский объявил о формировании в Украине Пунктов несокрушимости. Это места, где будет постоянно электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, лекарства.

12 декабря стало известно о запуске бота для поиска ближайших Пунктов несокрушимости.

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