Послы G7 посетили в Украине один из Пунктов несокрушимости
Послы стран - членов G7 посетили один из Пунктов несокрушимости и отметили усилия украинской власти по обеспечению людей теплом и всем необходимым
Об этом говорится в Twitter "Группы семи".
"Послы G7 посетили Пункт несокрушимости, чтобы увидеть впечатляющие усилия украинской власти по оказанию тепла, электроэнергии и основных услуг пострадавшим от бесчеловечных и жестоких нападений России на гражданскую инфраструктуру. Эти нападения являются военным преступлением", - сказано в сообщении.
- 22 ноября президент Владимир Зеленский объявил о формировании в Украине Пунктов несокрушимости. Это места, где будет постоянно электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, лекарства.
- 12 декабря стало известно о запуске бота для поиска ближайших Пунктов несокрушимости.
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