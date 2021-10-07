Послы G7 поддержали усиление в Украине борьбы с контрабандой и подделками

Об этом говорится в сообщении послов G7 в Twitter.



Согласно сообщению, послы стран "Большой семерки" на встрече с министром внутренних дел Денисом Монастырским подчеркнули важность для инвестиционного климата Украины улучшения законодательства и борьбы с контрабандой.



Отмечается, что послы также согласились, что всесторонняя реформа остается решающей для успеха совершенствования правоохранительных органов.



Послы также приветствовали сосредоточенность Монастырского на прозрачности, цифровизации и уменьшении коррупции как важных способах улучшения доверия населения к правоохранительным органам.

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