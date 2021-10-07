Послы G7 поддержали усиление в Украине борьбы с контрабандой и подделками
Послы стран "Большой семерки" (G7) поддержали усиление в Украине борьбы с контрабандой и подделками
Об этом говорится в сообщении послов G7 в Twitter.
Согласно сообщению, послы стран "Большой семерки" на встрече с министром внутренних дел Денисом Монастырским подчеркнули важность для инвестиционного климата Украины улучшения законодательства и борьбы с контрабандой.
Отмечается, что послы также согласились, что всесторонняя реформа остается решающей для успеха совершенствования правоохранительных органов.
Послы также приветствовали сосредоточенность Монастырского на прозрачности, цифровизации и уменьшении коррупции как важных способах улучшения доверия населения к правоохранительным органам.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.26
Покупка 26.26Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.26Продажа 30.65
- Актуальное
- Важное