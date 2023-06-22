Послы G7 поддержали Формулу мира Зеленского

Об этом говорится в Twitter японского председательства в группе послов стран Большой семерки.

"Послы G7 встретились с главой ОПУ Андреем Ермаком и подтвердили нашу поддержку усилий Владимира Зеленского по продвижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соответствии с Уставом ООН. Также мы поддерживаем основные принципы, изложенные в его Формуле мира", - отметили дипломаты.

"В то время как мы поддерживаем устойчивость Украины против агрессии России, мы также ценим обязательства Украины по продолжению трансформационных реформ, которые укрепляют Украину, усиливают ее безопасность и помогают укрепить ее демократию и будущее", - добавили они.