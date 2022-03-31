Послы G7 осудили похищение оккупантами гражданских лиц в Украине
Послы стран G7 осудили похищение гражданских лиц российскими войсками в Украине, среди которых – журналисты, общественные активисты, мэры и местные госслужащие
Об этом они заявили в Twitter.
"Послы G7 осуждают тяглое подлое похищение гражданских лиц российскими войсками в Украине, включая журналистов, общественных активистов, мэров и местных чиновников. Эти отчаянные попытки подорвать украинскую демократию должны быть прекращены", - подчеркивается в сообщении.
Дипломаты также отдали должное местным чиновникам по всей Украине, которые несут тяжелое бремя, обеспечивая защиту своих общин и поддерживая жителей. "Их стойкость под чрезвычайным давлением является ярким примером приверженности государственной службе", - подчеркнули послы.
- Напомним, 30 марта городской глава Киева, комментируя факты похищения госслужащих, заявил, что оккупанты прибегают к варварству.
- 27 марта в Харьковской области начали досудебное расследование по факту похищения чиновников Балаклейского городского совета.
- Ранее глава Голопристанского городского совета Александр Бабич сообщил о похищении старосты Старой Збурьевки.
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