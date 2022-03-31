Об этом они заявили в Twitter.

"Послы G7 осуждают тяглое подлое похищение гражданских лиц российскими войсками в Украине, включая журналистов, общественных активистов, мэров и местных чиновников. Эти отчаянные попытки подорвать украинскую демократию должны быть прекращены", - подчеркивается в сообщении.

Дипломаты также отдали должное местным чиновникам по всей Украине, которые несут тяжелое бремя, обеспечивая защиту своих общин и поддерживая жителей. "Их стойкость под чрезвычайным давлением является ярким примером приверженности государственной службе", - подчеркнули послы.