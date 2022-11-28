Послы G7 обсудили с главой НБУ поддержку Украины и важность корпоративного управления в госбанках
Послы стран Группы семи с главой Национального банка Андреем Пышным обсудили поддержку Украины и роль управления в банках
Об этом информируют представители стран G7 в твиттере.
"После G7 встретились с новым главой НБУ Пышным, чтобы признать успешной и независимой работу НБУ по управлению макрофинансовой ситуацией, вызванной российской военной агрессией", - отметили дипломаты.
Во время встречи Андрей Пышный вместе с делегацией обсуждали дальнейшую поддержку Украины G7 и роль корпоративного управления в государственных банках.
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