Послы G7 обсудили с главой НБУ поддержку Украины и важность корпоративного управления в госбанках

Об этом информируют представители стран G7 в твиттере.

"После G7 встретились с новым главой НБУ Пышным, чтобы признать успешной и независимой работу НБУ по управлению макрофинансовой ситуацией, вызванной российской военной агрессией", - отметили дипломаты.

Во время встречи Андрей Пышный вместе с делегацией обсуждали дальнейшую поддержку Украины G7 и роль корпоративного управления в государственных банках.