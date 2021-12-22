Послы G7 назвали "неоправданным" отказ конкурсной комиссии назначить руководителя САП
Министры иностранных дел стран Большой семерки разочарованы тем, что конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры отказалась утверждать результаты конкурса
Об этом говорится в Twitter G7.
"Послы G7 разочарованы отказом назначенных ВР членов отборочной комиссии Специализированного антикоррупционного прокурора определить победителем кандидата, набравшего больше баллов. Эта дальнейшая задержка является неоправданной и противоречит обязательствам Украины по назначению постоянного руководителя", - говорится в сообщении.
Послы подчеркнули, что САП является независимой антикоррупционной структурой, требующей укрепления. Так она сможет обеспечить верховенство права и эффективно бороться с коррупцией. Поэтому процесс с избранием руководителя должен завершиться как можно скорее.
"Послы призывают отборочную комиссию поскорее собраться, чтобы завершить процесс", - говорится в сообщении.
- Напомним, 20 декабря ОАСК частично удовлетворил иск об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП.
- В Офисе президента Украины заявили, что решение Окружного административного суда Киева об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры не является окончательным, и его нужно проанализировать.
- 21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами. Впоследствии комиссия огласила результаты конкурса.
- Комиссия отказалась утверждать результаты конкурса на руководителя САП.
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