Послы G7 назвали "неоправданным" отказ конкурсной комиссии назначить руководителя САП

Об этом говорится в Twitter G7.

"Послы G7 разочарованы отказом назначенных ВР членов отборочной комиссии Специализированного антикоррупционного прокурора определить победителем кандидата, набравшего больше баллов. Эта дальнейшая задержка является неоправданной и противоречит обязательствам Украины по назначению постоянного руководителя", - говорится в сообщении.

Послы подчеркнули, что САП является независимой антикоррупционной структурой, требующей укрепления. Так она сможет обеспечить верховенство права и эффективно бороться с коррупцией. Поэтому процесс с избранием руководителя должен завершиться как можно скорее.

"Послы призывают отборочную комиссию поскорее собраться, чтобы завершить процесс", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 декабря ОАСК частично удовлетворил иск об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП.

В Офисе президента Украины заявили, что решение Окружного административного суда Киева об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры не является окончательным, и его нужно проанализировать.

21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами. Впоследствии комиссия огласила результаты конкурса.

Комиссия отказалась утверждать результаты конкурса на руководителя САП.



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