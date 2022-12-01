Об этом говорится в заявлении послов G7.

"Приветствуем обнародование Этическим советом решений по кандидатам на должность члена Высшего совета правосудия от съезда судей. Ожидаем, что в январе Съезд судей назначит 8 новых членов Высшего совета правосудия. Это возобновит работу ВРП, укрепит устойчивость Украины во время войны и выполнит ключевое условие для пути в ЕС", - отмечают послы.

Отдельно послы стран Группы семи отметили, что Украина в условиях войны продолжает реформы.

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Известно, что для отбора членов Высшей квалифкомиссии судей создана Конкурсная комиссия. Проверкой всех кандидатов на соответствие критериям профессиональной этики и добродетели Высшего совета правосудия занимается Этическая рада. В состав Совета входят шесть человек: трое от Совета судей, а еще трое были предложены международными организациями и имеют преимущественный голос при принятии Советом решений.

Ранее Венецианская комиссия похвалила Украину за процедуру очищения Высшего совета правосудия.

17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Такие же рекомендации были предоставлены Молдове, а Грузии предоставили только "европейскую перспективу".

23 июня Европарламент принял резолюцию , в которой призвал глав государств и правительств ЕС, проводящих соответствующие саммиты, "немедленно" предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС. Решение поддержали 529 участников голосования.

23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС.