Послы G7 и ЕС ожидают утверждения Украиной антикоррупционной программы

Об этом информирует Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции .

Глава НАПК Александр Новиков встретился с послами стран Большой семерки и Европейского Союза в резиденции посла Японии в Украине.

"Мы благодарим за включение утверждения Государственной антикоррупционной программы в приоритеты послов G7. Утверждение ДАП является ключевым в дальнейшей реализации Антикоррупционной стратегии Украины, которая поможет Украине экономить до 200 млрд грн налогоплательщиков ежегодно и преодолевать коррупцию в сферах, наиболее пораженных коррупцией. И это может гарантировать прозрачность в будущих процессах, связанных с восстановлением. Программа направлена на дальнейшее укрепление антикоррупционных институций в Украине, а также внедрение антикоррупционных стандартов ЕС в ключевых сферах общественной жизни и экономики. Это еще один весомый шаг на пути интеграции Украины в ЕС и НАТО", – рассказал Новиков.

Сообщается, что ожидается утверждение проекта Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы в Кабмине в ближайшие дни, однако этому может помешать сопротивление коррумпированных сфер.

В НАПК отмечают, Украина должна продемонстрировать нетолерантность по коррупции еще до саммита с ЕС.

Кроме того, с послами G7 украинские представители поднимали вопрос необходимости возобновления декларирования публичных служащих и финансовой отчетности политических партий.

"Восстановление декларирования и отчетности политических партий являются эффективными инструментами не только для предотвращения коррупции, но и для выявления фактов незаконного обогащения и других коррупционных правонарушений. Это приобретает особую актуальность с точки зрения подотчетности украинских чиновников за использование средств помощи партнерам по развитию. И последние громкие события В нашей стране демонстрируют необходимость возобновления этих процессов. Сейчас законопроект о возобновлении электронного декларирования ожидает рассмотрения и принятия в Верховной Раде еще с осени прошлого года", - добавил глава НАПК.

Послы стран G7 и ЕС выразили четкую поддержку скорейшему принятию ДАП и предотвращению коррупции.

"Принятие ДАП станет отличным результатом, который можно будет презентовать во время Саммита Украина – ЕС", – сказал посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.

В ЕС приветствуют тот факт, что украинские власти серьезно относятся к коррупционным обвинениям в адрес чиновников.

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