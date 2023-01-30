Послы G7 и ЕС ожидают утверждения Украиной антикоррупционной программы
Послы Группы семи и Европейского Союза ожидают от Украины утверждения антикоррупционной программы и возобновления электронного декларирования
Об этом информирует Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции .
Глава НАПК Александр Новиков встретился с послами стран Большой семерки и Европейского Союза в резиденции посла Японии в Украине.
"Мы благодарим за включение утверждения Государственной антикоррупционной программы в приоритеты послов G7. Утверждение ДАП является ключевым в дальнейшей реализации Антикоррупционной стратегии Украины, которая поможет Украине экономить до 200 млрд грн налогоплательщиков ежегодно и преодолевать коррупцию в сферах, наиболее пораженных коррупцией. И это может гарантировать прозрачность в будущих процессах, связанных с восстановлением. Программа направлена на дальнейшее укрепление антикоррупционных институций в Украине, а также внедрение антикоррупционных стандартов ЕС в ключевых сферах общественной жизни и экономики. Это еще один весомый шаг на пути интеграции Украины в ЕС и НАТО", – рассказал Новиков.
Сообщается, что ожидается утверждение проекта Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы в Кабмине в ближайшие дни, однако этому может помешать сопротивление коррумпированных сфер.
В НАПК отмечают, Украина должна продемонстрировать нетолерантность по коррупции еще до саммита с ЕС.
Кроме того, с послами G7 украинские представители поднимали вопрос необходимости возобновления декларирования публичных служащих и финансовой отчетности политических партий.
"Восстановление декларирования и отчетности политических партий являются эффективными инструментами не только для предотвращения коррупции, но и для выявления фактов незаконного обогащения и других коррупционных правонарушений. Это приобретает особую актуальность с точки зрения подотчетности украинских чиновников за использование средств помощи партнерам по развитию. И последние громкие события В нашей стране демонстрируют необходимость возобновления этих процессов. Сейчас законопроект о возобновлении электронного декларирования ожидает рассмотрения и принятия в Верховной Раде еще с осени прошлого года", - добавил глава НАПК.
Послы стран G7 и ЕС выразили четкую поддержку скорейшему принятию ДАП и предотвращению коррупции.
"Принятие ДАП станет отличным результатом, который можно будет презентовать во время Саммита Украина – ЕС", – сказал посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.
- В ЕС приветствуют тот факт, что украинские власти серьезно относятся к коррупционным обвинениям в адрес чиновников.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.57
-
EUR
Покупка 42.53Продажа 43.5
- Актуальное
- Важное