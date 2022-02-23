Послы Евросоюза продлили санкции против Януковича и его соратников, - журналист Радио Свобода
Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что послы Европейского союза продлили санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и шести его соратников
Об этом идет речь в Twitter корреспондента.
Йозвяк сообщает, что для самого Януковича, его сына и двух соратников санкции продлеваются на шесть месяцев.
Еще для трех человек санкции продлили на год.
Впервые ЕС ввел санкции против Януковича и соратников в 2014 году. Тогда в санкционном списке было 18 человек, впоследствии список неоднократно сокращался. В частности, 24 ноября 2021 года стало известно, что послы ЕС согласовали снятие санкций с Александра Клименко - министра доходов и сборов Украины времен Виктора Януковича.
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