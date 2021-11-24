Послы Евросоюза поддержали снятие санкций с соратника Януковича Клименко

Об этом в Твиттере написал бельгийский журналист Рикард Йозвяк.



"Послы ЕС решили исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций, введенных за хищение государственных средств Украины", - говорится в сообщении.



Рикард Йозвяк добавил, что сейчас в санкционном списке ЕС находятся семь человек: экс-президент Виктор Янукович, его сын Александр Янукович, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка, его сын, бывший депутат-"регионал" Артем Пшонка, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-замминистра внутренних дел Виктор Ратушняк и бизнесмен-олигарх Сергей Курченко.



Александр Клименко возглавлял министерство доходов и сборов Украины во времена президентства Виктора Януковича. 27 февраля 2014 года Верховная Рада уволила Александра Клименко с должности, а министерство ликвидировала. В конце февраля 2014 года он выехал из Украины. Место его пребывания неизвестно. Экс-чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

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