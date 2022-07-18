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Послы Евросоюза, Израиля и Швейцарии посетили Винницу, пострадавшую от российских обстрелов

18 июля, 2022 понедельник
19:23
Украина

Во главе с Представительством Европейского Союза в Винницу прибыли с визитом представители 16 государств-членов ЕС, Израиля и Швейцарии

Об этом идет речь на официальной странице представительства ЕС в Украине.

Отмечается, что международные послы во время визита осудили ракетный удар, который Россия нанесла по Виннице 14 июля.

Члены делегации встретились с винницким городским головой Сергеем Моргуновым, а также возложили цветы на месте ракетного удара в знак памяти жертв российских обстрелов. Послы выразили свою поддержку и глубокое соболезнование семьям погибших.

"Ракетный удар по центру Винницы является очередным из непрерывного ряда обстрелов, которые Россия систематически, сознательно и неизбирательно наносит по мирному населению и гражданской инфраструктуре Украины. Он был нанесен в тот же день, когда представители Европейского Союза и международные должностные лица собрались в Гааге, чтобы обсудить ответственность России за военные преступления, которые она совершает в Украине. Мы должны обеспечить справедливость.Это наша обязанность перед всеми жертвами российской агрессии среди мирного населения. В ХХІ веке "нехватка знаний" или "просто исполнение приказов" больше не являются оправданиями. Нельзя допустить безнаказанности", - говорится в сообщении.

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