Послы ЕС согласовали введение дополнительных санкций в отношении Беларуси

Об этом говорится в twitter Председательства Испании в Совете ЕС .

"Сегодня послы ЕС договорились о введении ограничительных мер с учетом ситуации в Беларуси и из-за причастности Беларуси к российской агрессии против Украины. Меры включают санкции против физических и юридических лиц", - говорится в сообщении.

Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк отметил , что санкции будут касаться авиации и товаров двойного назначения. Он также подчеркнул, что не будет никаких послаблений для белорусских калийных удобрений, однако, по словам журналиста, этот вопрос может быть пересмотрен осенью.