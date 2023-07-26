Послы ЕС согласовали введение дополнительных санкций в отношении Беларуси
В среду, 26 июля, послы ЕС согласовали введение дополнительных санкций в отношении Беларуси из-за ее причастности к вторжению России в Украину
Об этом говорится в twitter Председательства Испании в Совете ЕС .
"Сегодня послы ЕС договорились о введении ограничительных мер с учетом ситуации в Беларуси и из-за причастности Беларуси к российской агрессии против Украины. Меры включают санкции против физических и юридических лиц", - говорится в сообщении.
Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк отметил , что санкции будут касаться авиации и товаров двойного назначения. Он также подчеркнул, что не будет никаких послаблений для белорусских калийных удобрений, однако, по словам журналиста, этот вопрос может быть пересмотрен осенью.
- 13 июня Соединенные Штаты Америки продлили действие санкций против Беларуси еще на год, ведь срок действия ранее принятых указов по ограничениям должен был завершиться 16 июня.
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