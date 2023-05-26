Послы ЕС согласовали санкции против граждан Молдовы, причастных к дестабилизации страны
Представители государств-участников Европейского союза одобрили санкции против граждан Молдовы - они причастны к дестабилизации Молдовы и подрыву территориальной целостности Украины
Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
По его данным, в согласованный санкционный перечень вошли два человека, которых ЕС обвиняет в подрыве территориальной целостности Украины, и еще пять, причастных к дестабилизации Молдовы.
"Это первые подсанкционные лица в рамках нового санкционного режима", – добавляет Джозвяк.
- В конце апреля Совет ЕС утвердил новый санкционный режим за дестабилизацию Молдовы. Санкции будут состоять из замораживания активов и запрета на предоставление средств для физических и юридических лиц, а также запрета на поездки в ЕС для физических лиц.
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